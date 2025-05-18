Майбутня розмова Трампа та Путіна — у ЄС зробили заяву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 18 травня, заявив, що лідери Європейського Союзу планують зателефонувати президенту США Дональду Трампу. Це станеться напередодні розмови американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Мерц сказав під час пресконференції у Ватикані, передають Новини.LIVE.

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Мерц зазначив, що на інавгурації Папи Римського він провів ромову з Президентом України Володимиром Зеленським та державним секретарем США Марко Рубіо. Йшлося, зокрема, про завтрашній дзвінок Трампа до Путіна.

"Ми домовилися, що ми знову поговоримо з чотирма главами держав і урядів і президентом США в рамках підготовки до цієї розмови", — зазначив канцлер Німеччини.

На його думку, нараз "можна лише сподіватися" на подальший прогрес. Водночас Мерц переконаний, що європейці та американці є рішучими та цілеспрямованими щодо закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, вчора Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним, а згодом і з Зеленським.

Спецпосланник Трампа Стів Віткофф вважає, що ця розмова стане "дуже успішною". За його словами, "вдалося скоротити розрив" між Україною та Росією.