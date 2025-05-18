Зеленський зустрівся з Венсом та Рубіо у Римі — про що говорили

Володимир Зеленський та Джей Ді Венс. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму у неділю, 18 травня, зустрівся віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Хороша зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі", — зазначив президент.

За його словами, на зустрічі йшлося про переговори у Стамбулі, куди приїхала делегація РФ низького рівня, яка не мала повноважень ухвалювати рішення. Зеленський підтвердив готовність до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого припинення вогню в Україні.

Володимир Зеленський на зустрічі з Джей Ді Венсом. Фото: ОП

Український лідер зазначив, що також обговорювали необхідність санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", — додав він.

Зеленський подякував американському народу за підтримку та лідерство у збереженні життів.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський разом з Першою леді побував на церемонії інавгурації нового Папи Римського у Ватикані.

Він особисто привітав Папу Лева XIV та подякував за підтримку миру в Україні.

Згодом подружжя Зеленських зустрілися з Папою віч-на-віч та обговорили справедливе завершення війни в Україні.