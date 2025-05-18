Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио в Риме - о чем говорили

Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим в воскресенье, 18 мая, встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"Хорошая встреча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме", — отметил президент.

По его словам, на встрече речь шла о переговорах в Стамбуле, куда приехала делегация РФ низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения. Зеленский подтвердил готовность к настоящей дипломатии и подчеркнул важность скорейшего прекращения огня в Украине.

Владимир Зеленский на встрече с Джей Ди Вэнсом. Фото: ОП

Украинский лидер отметил, что также обсуждали необходимость санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", — добавил он.

Зеленский поблагодарил американский народ за поддержку и лидерство в сохранении жизней.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский вместе с Первой леди побывал на церемонии инаугурации нового Папы Римского в Ватикане.

Он лично поздравил Папу Льва XIV и поблагодарил за поддержку мира в Украине.

Впоследствии супруги Зеленские встретились с Папой с глазу на глаз и обсудили справедливое завершение войны в Украине.