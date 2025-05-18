Зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо у Ватикані завершилася

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей ді Венс. Фото: Michael Kappeler

У неділю, 18 травня, у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією. США представляли віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зеленський поговорив з Венсом

Зеленський та Венс вперше особисто зустрілися після сварки, що сталася 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому. Обоє прибули до Ватикану на церемонію інтронізації Папи Лева XIV.

Після офіційних подій у Ватикані, за даними ЗМІ, відбулася зустріч між українським президентом і американським віцепрезидентом, яка тривала близько 40 хвилин. На ній, як повідомляється, також був присутній державний секретар США Марко Рубіо.

За інформацією AFP, Зеленський з Джей Ді Венсом обговорили майбутній дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський потиснув руку віцепрезиденту Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсу у Ватикані 18 травня. Це сталося вперше після публічної суперечки у Білому домі.