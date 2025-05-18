Зеленський і Венс потисли руки у Ватикані — фото

Зеленський вперше зустрівся з Венсом після суперечки в США
Президент України Володимир Зеленський у Ватикані потиснув руку віцепрезиденту Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсу. Вони зустрілися вперше після суперечки в Білому домі.
Про це стало відомо з прямого ефіру з Ватикану у неділю, 18 травня.
Зеленський та Венс у Ватикані
Перед початком церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV Зеленський та Венс потиснули один одному руки.
Остання зустріч Зеленського та Венса
Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський здійснив візит до США, де у Білому домі зустрівся з лідером Штатів Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Між ними виникла суперечка.
Згодом Трамп заявив, що США прагнуть миру, а не продовження війни. За його словами, Зеленський хоче лише боротися.
Крім того, український лідер назвав причину суперечки в Білому домі з Трампом та Венсом.
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