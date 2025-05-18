Зеленський і Венс потисли руки у Ватикані — фото

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у Ватикані потиснув руку віцепрезиденту Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсу. Вони зустрілися вперше після суперечки в Білому домі.

Про це стало відомо з прямого ефіру з Ватикану у неділю, 18 травня.

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Зеленський та Венс у Ватикані

Перед початком церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV Зеленський та Венс потиснули один одному руки.

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Остання зустріч Зеленського та Венса

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський здійснив візит до США, де у Білому домі зустрівся з лідером Штатів Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Між ними виникла суперечка.

Згодом Трамп заявив, що США прагнуть миру, а не продовження війни. За його словами, Зеленський хоче лише боротися.

Крім того, український лідер назвав причину суперечки в Білому домі з Трампом та Венсом.