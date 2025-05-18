Зеленский и Вэнс пожали руки в Ватикане — фото

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане пожал руку вице-президенту Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсу. Они встретились впервые после спора в Белом доме.

Об этом стало известно из прямого эфира из Ватикана в воскресенье, 18 мая.

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Перед началом церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки.

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Последняя встреча Зеленского и Вэнса

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский совершил визит в США, где в Белом доме встретился с лидером Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Между ними возник спор.

Впоследствии Трамп заявил, что США хотят мира, а не продолжения войны. По его словам, Зеленский хочет только бороться.

Кроме того, украинский лидер назвал причину спора в Белом доме с Трампом и Вэнсом.