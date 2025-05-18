Зеленский и Вэнс пожали руки в Ватикане — фото

Зеленский впервые встретился с Вэнсом после спора в США
Президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане пожал руку вице-президенту Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсу. Они встретились впервые после спора в Белом доме.
Об этом стало известно из прямого эфира из Ватикана в воскресенье, 18 мая.
Зеленский и Вэнс в Ватикане
Перед началом церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки.
Последняя встреча Зеленского и Вэнса
Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский совершил визит в США, где в Белом доме встретился с лидером Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Между ними возник спор.
Впоследствии Трамп заявил, что США хотят мира, а не продолжения войны. По его словам, Зеленский хочет только бороться.
Кроме того, украинский лидер назвал причину спора в Белом доме с Трампом и Вэнсом.
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