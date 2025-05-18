Зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо у Ватикані завершилася

Зеленський поговорив з Венсом у Ватикані вперше після сварки
У неділю, 18 травня, у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією. США представляли віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.
Про це повідомляє Суспільне.
Зеленський поговорив з Венсом
Зеленський та Венс вперше особисто зустрілися після сварки, що сталася 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому. Обоє прибули до Ватикану на церемонію інтронізації Папи Лева XIV.
Після офіційних подій у Ватикані, за даними ЗМІ, відбулася зустріч між українським президентом і американським віцепрезидентом, яка тривала близько 40 хвилин. На ній, як повідомляється, також був присутній державний секретар США Марко Рубіо.
За інформацією AFP, Зеленський з Джей Ді Венсом обговорили майбутній дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору Володимиру Путіну.
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