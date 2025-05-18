Трамп зателефонує Путіну — Віткофф віщує "успішну розмову"

Спецпосланник президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що "вдалося скоротити розрив" між Україною та Росією. Він анонсував "дуже успішну" розмову Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Clash Report.

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Розмова Трампа та Путіна

"Нам вдалося скоротити розрив між Україною та Росією", — сказав Віткофф.

За його словами, запланована на завтра телефонна розмова Трампа і Путіна буде "дуже успішною".

Скриншот допису Clash Report

Нагадаємо, Трамп заявив, що 19 травня проведе телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та Путіним, а також висловив сподівання на припинення вогню.

Раніше ми писали, що під час переговорів у Туреччині Росія та Україна узгодили проведення обміну полоненими 1000 на 1000, СБУ розпочала відповідну підготовку.