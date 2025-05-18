Трамп позвонит Путину - Виткофф предвещает "успешный разговор"

Уиткофф заявил, что разговор Трампа и Путина будет очень успешным
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что "удалось сократить разрыв" между Украиной и Россией. Он анонсировал "очень успешный" разговор Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет Clash Report.
Разговор Трампа и Путина
"Нам удалось сократить разрыв между Украиной и Россией", — сказал Уиткофф.
По его словам, запланированный на завтра телефонный разговор Трампа и Путина будет "очень успешным".
Напомним, Трамп заявил, что 19 мая проведет телефонные разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, а также выразил надежду на прекращение огня.
Ранее мы писали, что во время переговоров в Турции Россия и Украина согласовали проведение обмена пленными 1000 на 1000, СБУ начала соответствующую подготовку.
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