Трамп позвонит Путину - Виткофф предвещает "успешный разговор"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что "удалось сократить разрыв" между Украиной и Россией. Он анонсировал "очень успешный" разговор Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Clash Report.

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Разговор Трампа и Путина

"Нам удалось сократить разрыв между Украиной и Россией", — сказал Уиткофф.

По его словам, запланированный на завтра телефонный разговор Трампа и Путина будет "очень успешным".

Скриншот поста Clash Report

Напомним, Трамп заявил, что 19 мая проведет телефонные разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, а также выразил надежду на прекращение огня.

Ранее мы писали, что во время переговоров в Турции Россия и Украина согласовали проведение обмена пленными 1000 на 1000, СБУ начала соответствующую подготовку.