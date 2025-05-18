Предстоящий разговор Трампа и Путина - в ЕС сделали заявление

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 18 мая, заявил, что лидеры Европейского Союза планируют позвонить президенту США Дональду Трампу. Это произойдет накануне разговора американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Мерц сказал во время пресс-конференции в Ватикане, передают Новини.LIVE.

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Мерц отметил, что на инаугурации Папы Римского он провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и государственным секретарем США Марко Рубио. Речь шла, в частности, о завтрашнем звонке Трампа к Путину.

"Мы договорились, что мы снова поговорим с четырьмя главами государств и правительств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору", — отметил канцлер Германии.

По его мнению, сейчас "можно только надеяться" на дальнейший прогресс. В то же время Мерц убежден, что европейцы и американцы являются решительными и целенаправленными по окончанию войны в Украине.

Напомним, вчера Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, а затем и с Зеленским.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф считает, что этот разговор станет "очень успешным". По его словам, "удалось сократить разрыв" между Украиной и Россией.