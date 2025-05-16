Санкції проти Росії — Урсула фон дер Ляєн розкрила деталі 17-го пакету

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

У п'ятницю, 16 травня, в Албанії президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий, 17-й за рахунком, пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Вони спрямовані на подальший тиск на Кремль із метою примусити сісти РФ за стіл переговорів щодо припинення війни проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами фон дер Ляєн, Європа залишається згуртованою та непохитною у підтримці України вже третій рік поспіль. Вона нагадала, що саме війна Росії проти України стала каталізатором створення Європейської політичної спільноти як платформи для об’єднання зусиль заради миру та безпеки на континенті.

"Факт, що ми сьогодні зібралися тут разом з вами, Володимире, є символом нашої незламної єдності. Ми продовжуємо підтримувати Україну, прагнучи не лише миру, а й гарантій її безпеки", — звернулася фон дер Ляєн до президента України.

Вона відзначила, що раніше впроваджені санкції проти Росії вже серйозно вдарили по російській економіці: експорт енергоресурсів впав на 80% від довоєнного рівня, бюджетний дефіцит зростає, а інфляція тримається на рівні понад 10%. Водночас президентка ЄК наголосила, що цього недостатньо.

"Ми працюємо над наступним пакетом санкцій. Їх головними елементами будуть заходи проти "Північного потоку – 1" та "Північного потоку – 2", розширення санкційного списку за рахунок нових суден "тіньового флоту", зниження граничної цінової "стелі" на нафту, більше обмежень проти російського фінансового сектору. Тому що ми хочемо миру, і настав час серйозно працювати для його досягнення", — розповіла фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 14 травня посли країн Європейського Союзу погодили новий, 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що новий пакет санкцій проти Росії буде спрямований на енергетику та банки в Росії.