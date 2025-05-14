ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото ілюстративне архівне: REUTERS/Роман Балук

У середу, 14 травня, посли країн Європейського Союзу погодили новий, 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Стало відомо, які обмеження увійдуть до пакету санкцій.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соцмережі X.

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Одним з елементів нового пакета є розширення списку суден так званого тіньового флоту, який РФ використовує для обходу обмежень, зокрема у сфері транспортування нафти.

За його словами, паралельно було схвалено і додаткові обмеження за систематичні порушення прав людини, гібридні втручання у внутрішні справи інших держав та розповсюдження хімічної зброї.

Повідомлення Рікарда Йозвяка. Фото: скриншот

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій на Росію. Паралельно вони також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї", — повідомив журналіст.

Ймовірно, офіційне затвердження санкційного пакета відбудеться 20 травня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки виявила, як Росії вдається обходити санкції.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що новий пакет санкцій проти Росії буде спрямований на енергетику та банки в Росії.