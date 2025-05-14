ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото иллюстративное архивное: REUTERS/Роман Балук

В среду, 14 мая, послы стран Европейского Союза согласовали новый, 17-й пакет санкций против Российской Федерации. Стало известно, какие ограничения войдут в пакет санкций.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк в соцсети X.

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Одним из элементов нового пакета является расширение списка судов так называемого теневого флота, который РФ использует для обхода ограничений, в частности, в сфере транспортировки нефти.

По его словам, параллельно были одобрены и дополнительные ограничения за систематические нарушения прав человека, гибридные вмешательства во внутренние дела других государств и распространение химического оружия.

Сообщение Рикарда Йозвяка. Фото: скриншот

"Послы ЕС только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций на Россию. Параллельно они также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия", — сообщил журналист.

Вероятно, официальное утверждение санкционного пакета состоится 20 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним, Служба внешней разведки обнаружила, как России удается обходить санкции.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что новый пакет санкций против России будет направлен на энергетику и банки в России.