Санкції проти Росії — як РФ обходить обмеження

Нафтовий танкер. Фото: росЗМІ

Через західні санкції та їх посилення Росія шукає альтернативні маршрути, аби експортувати нафту та нафтопродукти. Для цього РФ співпрацює з портами в Індонезії.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки 11 травня.

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У відомстві розповіли, що у 2025 році найбільшим перевальним пунктом російської нафти став індонезійський порт Каримун. Однак робота цього терміналу не контролюється владою Індонезії і порт перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни.

"Перевалка через Каримун дає можливість російським компаніям обходити санкції. У порту російські нафтопродукти змішують з нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, і західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти реескпортуються до Сінгапуру, Малайзії та Китаю", — йдеться у повідомленні.

Так, розвідка з'ясувала, що від початку цього року через Каримун з російського порту Усть-Луга експортували 590 тис. тонн мазуту. Крім того, у 2025 році вперше у порту з Росії було відвантажено близько 217 тис. тонн дизеля, 50 тис. тонн нафти та 217 тис. тонн дизельного пального.

Водночас упродовж березня-квітня цього року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під санкціями ЄС та Британії.

"Посередниками у торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення", — додали у відомстві.

Нагадаємо, ще у березні ЗМІ повідомляли, що США може стимулювати РФ до переговорів через санкції на нафту. Це може негативно вплинути на російську економіку.

Водночас у Путіна нещодавно заявили, що "Росія не боїться санкцій" і вже знає, що з ними роботи.