Санкции против России — как РФ обходит ограничения

Нефтяной танкер. Фото: росСМИ

Из-за западных санкций и их усиления Россия ищет альтернативные маршруты, чтобы экспортировать нефть и нефтепродукты. Для этого РФ сотрудничает с портами в Индонезии.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки 11 мая.

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В ведомстве рассказали, что в 2025 году крупнейшим перевалочным пунктом российской нефти стал индонезийский порт Каримун. Однако работа этого терминала не контролируется властями Индонезии и порт находится в зоне свободной торговли и вне юрисдикции страны.

"Перевалка через Каримун дает возможность российским компаниям обходить санкции. В порту российские нефтепродукты смешивают с нефтепродуктами из других стран происхождения. После этого энергоносители считаются индонезийскими, и западные санкции к ним не применяются. Впоследствии нефтепродукты рескпортируются в Сингапур, Малайзию и Китай", — говорится в сообщении.

Так, разведка выяснила, что с начала этого года через Каримун из российского порта Усть-Луга экспортировали 590 тыс. тонн мазута. Кроме того, в 2025 году впервые в порту из России было отгружено около 217 тыс. тонн дизеля, 50 тыс. тонн нефти и 217 тыс. тонн дизельного топлива.

В то же время в течение марта-апреля этого года в Каримун прибыли по меньшей мере три груза на танкерах, которые находятся под санкциями ЕС и Великобритании.

"Посредниками в торговле подсанкционными товарами являются малоизвестные торговые фирмы, которые часто меняют свои названия до того, как прибудут в конечные пункты назначения", — добавили в ведомстве.

Напомним, еще в марте СМИ сообщали, что США может стимулировать РФ к переговорам из-за санкций на нефть. Это может негативно повлиять на российскую экономику.

В то же время у Путина недавно заявили, что "Россия не боится санкций" и уже знает, что с ними делать.