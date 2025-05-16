Санкции против России - Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали 17-го пакета

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

В пятницу, 16 мая, в Албании президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, 17-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России. Они направлены на дальнейшее давление на Кремль с целью заставить сесть РФ за стол переговоров о прекращении войны против Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

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По словам фон дер Ляйен, Европа остается сплоченной и непоколебимой в поддержке Украины уже третий год подряд. Она напомнила, что именно война России против Украины стала катализатором создания Европейского политического сообщества как платформы для объединения усилий ради мира и безопасности на континенте.

"Факт, что мы сегодня собрались здесь вместе с вами, Владимир, является символом нашего несокрушимого единства. Мы продолжаем поддерживать Украину, стремясь не только к миру, но и к гарантиям ее безопасности", — обратилась фон дер Ляйен к президенту Украины.

Она отметила, что ранее введенные санкции против России уже серьезно ударили по российской экономике: экспорт энергоресурсов упал на 80% от довоенного уровня, бюджетный дефицит растет, а инфляция держится на уровне более 10%. В то же время президент ЕК подчеркнула, что этого недостаточно.

"Мы работаем над следующим пакетом санкций. Их главными элементами будут меры против "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2", расширение санкционного списка за счет новых судов "теневого флота", снижение предельного ценового "потолка" на нефть, больше ограничений против российского финансового сектора. Потому что мы хотим мира, и пришло время серьезно работать для его достижения", — рассказала фон дер Ляйен.

Напомним, 14 мая послы стран Европейского Союза согласовали новый, 17-й пакет санкций против Российской Федерации.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что новый пакет санкций против России будет направлен на энергетику и банки в России.