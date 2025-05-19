Во сколько состоится разговор Трампа с Путиным 19 мая — ответ Пескова

Разговор Трампа с Путиным — во сколько состоятся переговоры
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 19 мая, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоится с учетом результатов переговоров в Турции.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Разговор Трампа с Путиным
Песков сообщил, что разговор лидера США и российского диктатора состоится в 17:00 как по московскому времени, так и по киевскому.
"Состоится телефонный разговор с Трампом, как Трамп это уже позавчера анонсировал. 17:00 по московскому времени. Ну, естественно, разговор важный, с учетом переговоров, состоявшихся в Стамбуле", — отметил пресс-секретарь Кремля.
Он также заговорил о возможной встрече Путина с Трампом, отметив, что она должна быть результативной и хорошо подготовленной.
Напомним, Трамп надеется, что благодаря разговору с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским удастся достичь прекращения огня.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Штаты и европейские союзники готовы усилить санкции против РФ, если Кремль откажется от мира.
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