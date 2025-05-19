Трамп провел разговор с Зеленским — детали

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Заметим, что разговор между лидерами состоялся перед тем, как глава Белого дома должен был звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом информирует ТСН со ссылкой на собственные источники.

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Трамп поговорил с Зеленским 19 мая — что известно

В понедельник, 19 мая, перед разговором с Путиным глава Белого дома Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским.



Как отмечают СМИ, президенты в частности обсудили конкретные шаги, необходимые для завершения полномасштабной войны.

Кроме того, уже сейчас должен начаться разговор Трампа с главой Кремль Путиным.

В то же время как сообщают СМИ, Трамп и Зеленский проведут еще один телефонный разговор после разговора американского лидера с Путиным.

Ранее мы информировали, что Трамп в понедельник, 19 мая, проведет телефонный разговор с Путиным.

Кроме того, ранее лидер США заявлял, что надеется на то, что в конце концов удастся достичь прекращения огня.