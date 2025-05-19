Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним, — Білий дім

У Білому домі повідомили плани Трампа після розмови з Путіним
Речниця Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 19 травня, заявила, що президент США Дональд Трамп зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському. Це станеться після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це пише Sky News.
Розмова Трампа та Зеленського
Левітт зазначила, що Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним.
"Я думаю, що можу підсумувати зовнішньополітичний порядок денний президента двома словами — Америка понад усе", — сказала вона.
За її словами, це означає, що американський народ і американські платники податків "на першому місці".
"Ви почуєте безпосередньо від президента або від мене після того, як ці дзвінки завершаться сьогодні", — додала речниця Білого дому.
Нагадаємо, сьогодні Трамп обговорить з Путіним переговори Росії та України, які відбулися у Стамбулі.
Раніше США попередили Росію про нові санкції у разі відмови від мирного врегулювання війни в Україні.
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