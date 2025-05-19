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У Білому домі повідомили плани Трампа після розмови з Путіним

19 травня 2025 17:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним, — Білий дім
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 19 травня, заявила, що президент США Дональд Трамп зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському. Це станеться після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Sky News.

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Левітт зазначила, що Трамп зателефонує Зеленському після розмови з Путіним.

"Я думаю, що можу підсумувати зовнішньополітичний порядок денний президента двома словами — Америка понад усе", — сказала вона.

За її словами, це означає, що американський народ і американські платники податків "на першому місці".

"Ви почуєте безпосередньо від президента або від мене після того, як ці дзвінки завершаться сьогодні", — додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, сьогодні Трамп обговорить з Путіним переговори Росії та України, які відбулися у Стамбулі.

Раніше США попередили Росію про нові санкції у разі відмови від мирного врегулювання війни в Україні.

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