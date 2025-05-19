Зеленський провів телефонну розмову з новим президентом Румунії Даном

Зеленський зателефонував новому очільнику Румунії — про що йшлося
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 травня, провів телефонну розмову з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном. Український лідер привітав його з перемогою на виборах.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського та Дана
"Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі", — зазначив президент.
Він наголосив, що Україна поважає Румунію та вибір румунського народу. Водночас це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки.
Зеленський подякував за внесок у захист життів українців та зауважив, що підтримка України продовжиться.
"Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", — додав він.
Крім того, український лідер запросив Дана приїхати до України та обговорив найближчі можливості зустрічі.
Нагадаємо, вчора в Румунії відбувся другий тур президентських виборів.
Новим президентом країни став мер Бухареста Нікушор Дан, набравши 54,32% голосів.
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