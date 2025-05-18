У Румунії триває другий тур виборів президента

Виборча дільниця. Фото: REUTERS

У Румунії в неділю, 18 травня, розпочався другий тур президентських виборів. Кандидатами є ультраправий націоналіст і прозахідний центрист.

Про це пише The Associated Press.

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Вибори у Румунії

Сьогодні у Румунії розпочався другий тур президентських виборів між ультраправим націоналістом і прозахідним центристом, який може визначити геополітичний напрямок країни.

Наразі у перегонах лідирує 38-річний лідер ультраправого Альянсу за єдність румунів (АЄР) Джордже Сіміон, а його опонентом є чинний мер Бухареста Нікузора Дана.

Відомо, що голосування відбувається через кілька місяців після того, як в країні скасували результати попередніх виборів. Це занурило Румунію в найгіршу політичну кризу за останні десятиліття.

Дільниці відкрилися о 07:00 і закриються о 21:00. За офіційними даними, до обіду вже проголосували понад 4,6 мільйона осіб, що становить близько 25% виборців. Також мають право голосувати громадяни Румунії, які перебувають за кордоном — для них спеціально створено виборі дільниці ще в п'ятницю, наразі свої голоси віддали вже понад 750 тисяч осіб.

Провал попередніх виборів

Минулого року вищий суд визнав попередні вибори президента Румунії недійсними після того, як ультраправого кандидата Каліна Джорджеску звинуватили у порушеннях і російському втручанні.

Лідер на чинних виборах Сіміон сьогодні з'явився на виборчій дільниці в Бухаресті спільно з Джорджеску та заявив журналістам, що голосував проти "принижень, яких зазнали наші сестри і брати".

"Ми проголосували проти зловживань і проти бідності. Ми проголосували проти тих, хто дивиться на нас зверхньо. Я проголосував за те, щоб наше майбутнє вирішували тільки румуни, за румунів і Румунію. Нехай допоможе нам Бог!" — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Португалії розпочалися треті за три роки парламентські вибори.

А у Польщі в неділю обирають нового президента — на голосуванні представлено 13 кандидатів.