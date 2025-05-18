В Румынии продолжается второй тур выборов президента

Избирательный участок. Фото: REUTERS

В Румынии в воскресенье, 18 мая, начался второй тур президентских выборов. Кандидатами являются ультраправый националист и прозападный центрист.

Об этом пишет The Associated Press.

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Выборы в Румынии

Сегодня в Румынии начался второй тур президентских выборов между ультраправым националистом и прозападным центристом, который может определить геополитическое направление страны.

Сейчас в гонке лидирует 38-летний лидер ультраправого Альянса за единство румын (АЕР) Джордже Симион, а его оппонентом является действующий мэр Бухареста Никузора Дана.

Известно, что голосование проходит через несколько месяцев после того, как в стране отменили результаты предыдущих выборов. Это погрузило Румынию в худший политический кризис за последние десятилетия.

Участки открылись в 07:00 и закроются в 21:00. По официальным данным, к обеду уже проголосовали более 4,6 миллиона человек, что составляет около 25% избирателей. Также имеют право голосовать граждане Румынии, которые находятся за рубежом — для них специально созданы избирательные участки еще в пятницу, сейчас свои голоса отдали уже более 750 тысяч человек.

Провал предыдущих выборов

В прошлом году высший суд признал предыдущие выборы президента Румынии недействительными после того, как ультраправого кандидата Калина Джорджеску обвинили в нарушениях и российском вмешательстве.

Лидер на действующих выборах Симион сегодня появился на избирательном участке в Бухаресте совместно с Джорджеску и заявил журналистам, что голосовал против "унижений, которым подверглись наши сестры и братья".

"Мы проголосовали против злоупотреблений и против бедности. Мы проголосовали против тех, кто смотрит на нас свысока. Я проголосовал за то, чтобы наше будущее решали только румыны, за румын и Румынию. Да поможет нам Бог!" — сказал он.

Напомним, сегодня в Португалии начались третьи за три года парламентские выборы.

А в Польше в воскресенье выбирают нового президента — на голосовании представлено 13 кандидатов.