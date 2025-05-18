У Португалії тривають треті за три роки парламентські вибори

Люди в черзі на голосування. Ілюстративне фото: AFP

У Португалії сьогодні розпочалися треті за три роки парламентські вибори. По всій країні відкрилися виборчі дільниці, однак голосування навряд чи призведе до формування стабільного уряду.

Про це пише Reuters у неділю, 18 травня.

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Вибори в Португалії

Так, сьогодні мільйони виборців по всій Португалії голосують на третіх за кілька років парламентських виборах. Очікується, що голосування навряд чи призведе до формування стабільного уряду.

Вибори були призначені через рік після того, як правоцентристський уряд меншості не зміг отримати довіру парламенту — у березні опозиція поставила під сумнів доброчесність прем'єр-міністра Луїша Монтенегро у зв'язку з діяльністю консалтингової фірми його сім'ї. Виборчі дільниці відкрили о 08:00 до 19:00, а екзит-поли стануть відомі з 20:00.

У матеріалі йдеться, що вибори відбуваються після десятиліття нестабільних урядів, лише один з яких мав парламентську більшість, але все одно розпався на половину свого терміну минулого року.

Нагадаємо, сьогодні також тривають вибори президента Польщі. За посаду бореться рекордна кількість кандидатів — 13.

Також у неділю голосують за нового президента Румунії. Раніше ми писали, хто вийшов в другий тур.