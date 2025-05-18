В Португалии продолжаются третьи за три года парламентские выборы

Люди в очереди на голосование. Иллюстративное фото: AFP

В Португалии сегодня начались третьи за три года парламентские выборы. По всей стране открылись избирательные участки, однако голосование вряд ли приведет к формированию стабильного правительства.

Об этом пишет Reuters в воскресенье, 18 мая.

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Выборы в Португалии

Так, сегодня миллионы избирателей по всей Португалии голосуют на третьих за несколько лет парламентских выборах. Ожидается, что голосование вряд ли приведет к формированию стабильного правительства.

Выборы были назначены через год после того, как правоцентристское правительство меньшинства не смогло получить доверие парламента — в марте оппозиция поставила под сомнение добропорядочность премьер-министра Луиша Монтенегро в связи с деятельностью консалтинговой фирмы его семьи. Избирательные участки открыли в 08:00 до 19:00, а экзит-полы станут известны с 20:00.

В материале говорится, что выборы проходят после десятилетия нестабильных правительств, только одно из которых имело парламентское большинство, но все равно распалось на половину своего срока в прошлом году.

Напомним, сегодня также проходят выборы президента Польши. За должность борется рекордное количество кандидатов — 13.

Также в воскресенье голосуют за нового президента Румынии. Ранее мы писали, кто вышел во второй тур.