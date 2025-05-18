Вибори в Польщі 18 травня — головні претенденти

Президентські вибори в Польщі. Фото: REUTERS/Kasia Strek

У Польщі 18 травня проходить перший тур президентських виборів. За посаду бореться рекордна кількість кандидатів — 13, але головними претендентами є лише два.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Загалом у виборчих перегонах беруть участь 13 осіб, що є рекордною кількістю для країни, адже так було лише у 1995 році. Серед них 11 чоловіків та двоє жінок.

Як відомо, у списку кандидатів є:

шестеро законодавців (депутати Сейму, Європарламенту та сенаторка),

двоє представників місцевого самоврядування,

двоє журналістів,

двоє викладачів з вищих навчальних закладів,

професійний історик.

Однак головні претенденти на президентський пост — мер Варшави, лівий ліберал Рафал Тшасковський та очільник Інституту національної пам’яті, націонал-консерватор Кароль Навроцький.

"Від підсумків цих виборів залежить, чи зможе проєвропейський лівоцентристський уряд прем’єра країни Дональда Туска подолати опір правих консерваторів, яких підтримує чинний президент Анджей Дуда", — пише видання.

Водночас дані соцопитувань свідчать, що жоден з кандидатів не зможе набрати в першому турі понад 50% голосів, тому, ймовірно, вже 1 червня відбудеться другий тур виборів.

Нагадаємо, раніше у МЗС Польщі прокоментували розміщення своїх військ в Україні. Країна наразі таких планів його країна наразі немає.

Також у Польщі назвали країну, яка могла б "поставити на місце" Путіна. Це може бути Китай.