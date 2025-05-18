Выборы в Польше 18 мая — главные претенденты

Президентские выборы в Польше. Фото: REUTERS/Kasia Strek

В Польше 18 мая проходит первый тур президентских выборов. За должность борется рекордное количество кандидатов — 13, но главными претендентами являются только два.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Всего в избирательной гонке участвуют 13 человек, что является рекордным количеством для страны, ведь так было только в 1995 году. Среди них 11 мужчин и две женщины.

Как известно, в списке кандидатов есть:

шестеро законодателей (депутаты Сейма, Европарламента и сенатор),

двое представителей местного самоуправления,

двое журналистов,

двое преподавателей из высших учебных заведений,

профессиональный историк.

Однако главные претенденты на президентский пост — мэр Варшавы, левый либерал Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, национал-консерватор Кароль Навроцкий.

"От итогов этих выборов зависит, сможет ли проевропейское левоцентристское правительство премьера страны Дональда Туска преодолеть сопротивление правых консерваторов, которых поддерживает действующий президент Анджей Дуда", — пишет издание.

В то же время данные соцопросов свидетельствуют, что ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре более 50% голосов, поэтому, вероятно, уже 1 июня состоится второй тур выборов.

Напомним, ранее в МИД Польши прокомментировали размещение своих войск в Украине. Страна пока таких планов его страна пока нет.

Также в Польше назвали страну, которая могла бы "поставить на место" Путина. Это может быть Китай.