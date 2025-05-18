Выборы в Польше 18 мая — главные претенденты

Польша выбирает президента — кто главные претенденты
В Польше 18 мая проходит первый тур президентских выборов. За должность борется рекордное количество кандидатов — 13, но главными претендентами являются только два.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Выборы президента в Польше
Всего в избирательной гонке участвуют 13 человек, что является рекордным количеством для страны, ведь так было только в 1995 году. Среди них 11 мужчин и две женщины.
Как известно, в списке кандидатов есть:
- шестеро законодателей (депутаты Сейма, Европарламента и сенатор),
- двое представителей местного самоуправления,
- двое журналистов,
- двое преподавателей из высших учебных заведений,
- профессиональный историк.
Однако главные претенденты на президентский пост — мэр Варшавы, левый либерал Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, национал-консерватор Кароль Навроцкий.
"От итогов этих выборов зависит, сможет ли проевропейское левоцентристское правительство премьера страны Дональда Туска преодолеть сопротивление правых консерваторов, которых поддерживает действующий президент Анджей Дуда", — пишет издание.
В то же время данные соцопросов свидетельствуют, что ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре более 50% голосов, поэтому, вероятно, уже 1 июня состоится второй тур выборов.
Напомним, ранее в МИД Польши прокомментировали размещение своих войск в Украине. Страна пока таких планов его страна пока нет.
Также в Польше назвали страну, которая могла бы "поставить на место" Путина. Это может быть Китай.
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