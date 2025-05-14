Сікорський прокоментував розміщення польських військ в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Радослав Сікорський/X

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо можливого розміщення польських військ в Україні. Очільник дипломатичного відомства Польщі зазначив, що таких планів його країна наразі немає.

Про це інформує польське видання Wprost.

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Нагадаємо, що спеціальний посланник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог заявив, що Вашингтон обговорює з європейськими союзниками питання розгортання британських, французьких, німецьких та польських військ на захід від Дніпра.

У відповідь на заяву Келлога Сікорський запевнив, що у Польщі немає планів відправляти своїх військових в Україну.

"Припиніть маніпулювати", — відповів Сікорський на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога.

На думку очільника МЗС, Келлог "надмірно інтерпретував", що Польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться.

"Але, як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі", — наголосив Сікорський.

Водночас глава польського дипломатичного відомства зазначив, що з точки зору Польщі мовитиметься про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист "більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України".

Нагадаємо, що представники польського уряду вже коментували заяву Келлога щодо можливого розміщення польських військ на території України.

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