Польщі вирішила закрити консульство РФ у Кракові — причина

Будівля генконсульства Росії у Кракові. Фото: RFI

Польща вирішила закрити російське генеральне консульство у Кракові. Причиною цього стала наявність доказів, що до пожежі в торговому центрі у Варшаві в травні 2024 року причетні росіяни.

Про це повідомив голова МЗС Радослав Сікорський в X у понеділок, 12 травня.

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За словами Сікорського, існують докази того, що саме російські спецслужби здійснили диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській у Варшаві.

"Я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові", — написав він.

Скриншот допису Сікорського

Нагадаємо, Польща знайшла слід російських спецслужб у пожежі в варшавському торговельному центрі, яка сталася рік тому.

Крім того, у Польщі заявляли, що Росія намагається втрутитися у президентські вибори.

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