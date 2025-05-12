Польщі вирішила закрити консульство РФ у Кракові — причина

Польща закриває генконсульство Росії у Кракові
Польща вирішила закрити російське генеральне консульство у Кракові. Причиною цього стала наявність доказів, що до пожежі в торговому центрі у Варшаві в травні 2024 року причетні росіяни.
Про це повідомив голова МЗС Радослав Сікорський в X у понеділок, 12 травня.
Закриття консульства РФ
За словами Сікорського, існують докази того, що саме російські спецслужби здійснили диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській у Варшаві.
"Я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові", — написав він.
Нагадаємо, Польща знайшла слід російських спецслужб у пожежі в варшавському торговельному центрі, яка сталася рік тому.
Крім того, у Польщі заявляли, що Росія намагається втрутитися у президентські вибори.
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