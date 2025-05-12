Польша решила закрыть консульство РФ в Кракове - причина

Польша закрывает генконсульство России в Кракове
Польша решила закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Причиной этого стало наличие доказательств, что к пожару в торговом центре в Варшаве в мае 2024 года причастны россияне.
Об этом сообщил глава МИД Радослав Сикорский в X в понедельник, 12 мая.
Закрытие консульства РФ
По словам Сикорского, существуют доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили диверсионный акт против торгового центра на улице Маривильской в Варшаве.
"Я решил отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове", — написал он.
Напомним, Польша нашла след российских спецслужб в пожаре в варшавском торговом центре, который произошел год назад.
Кроме того, в Польше заявляли, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы.
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