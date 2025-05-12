Польша решила закрыть консульство РФ в Кракове - причина

Здание генконсульства России в Кракове. Фото: RFI

Польша решила закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Причиной этого стало наличие доказательств, что к пожару в торговом центре в Варшаве в мае 2024 года причастны россияне.

Об этом сообщил глава МИД Радослав Сикорский в X в понедельник, 12 мая.

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По словам Сикорского, существуют доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили диверсионный акт против торгового центра на улице Маривильской в Варшаве.

"Я решил отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове", — написал он.

Скриншот поста Сикорского

Напомним, Польша нашла след российских спецслужб в пожаре в варшавском торговом центре, который произошел год назад.

Кроме того, в Польше заявляли, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы.

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