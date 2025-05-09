Шпигуни Угорщини на Закарпатті — Сіярто зробив заяву

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Reuters

Угорщина вислала двох українських послів з дипломатичного відомства у Будапешті. Їх звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає медіа 444.hu.

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Угорщина вислала двох українських послів

"Ми вислали двох шпигунів з посольства України у Будапешті. Рішення та ноту щойно передано послу України в МЗС Угорщини", — заявив Сіярто.

Він також звинуватив Україну в поширенні "наклепницьких дій і антиугорської пропаганди". Таким чином він відреагував на повідомлення СБУ про затримку двох угорських шпигунів на Закарпатті.

"Ми, угорці, хочемо миру, ми кажемо "ні" війні, ми ніколи не постачали зброю Україні і не дозволимо втягувати нас, втягувати Угорщину у цю війну. Це причини наклепницьких дій, розпочатих проти Угорщини", — сказав угорський міністр.

Водночас він заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень щодо мережі угорських шпигунів. Також Сіярто натякнув, що його країна блокуватиме вступ України до ЄС.

Що передувало

Сьогодні, 9 травня стало відомо, що вперше в історії СБУ викрила агентурну мережу Угорщини. Розвідка виявляла військові бази, відстежували настрій угорської громади Закарпаття та доповідала про це угорському військовому зв'язковому офіцеру.

Нагадаємо, нещодавно парламент Угорщини ухвалив вихід з МКС. За словами Сіярто, цим рішенням країна відмовляється бути частиною "політизованої інституції".