Петер Сіярто повідомив про вихід Угорщини з МКС - парламент проголосував

Засідання парламенту Угорщини. Ілюстративне фото: MTI

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. За відповідне рішення проголосував парламент Угорщини.

Про це Сіярто написав в X у вівторок, 29 квітня.

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"Парламент Угорщини щойно проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду", — йдеться у повідомленні.

За словами Сіярто, цим рішенням країна відмовляється бути частиною "політизованої інституції". На думку голови зовнішньополітичного відомства, МКС "втратив свою неупередженість і довіру".

Скриншот допису Сіярто

Нагадаємо, заява про плани Угорщини вийти з МКС пролунала на початку квітня — перед зустріччю прем’єр-міністра Віктора Орбана з главою уряду Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Раніше МКС видала ордер на його арешт.

А адміністрація президента США Дональда Трампа припинила низку ключових проєктів, які спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.