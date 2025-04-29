Петер Сийярто сообщил о выходе Венгрии из МКС - парламент проголосовал

Заседание парламента Венгрии. Иллюстративное фото: MTI

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о выходе страны из Международного уголовного суда. За соответствующее решение проголосовал парламент Венгрии.

Об этом Сийярто написал в X во вторник, 29 апреля.

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Выход из МУС

"Парламент Венгрии только что проголосовал за выход из Международного уголовного суда", — говорится в сообщении.

По словам Сийярто, этим решением страна отказывается быть частью "политизированной институции". По мнению главы внешнеполитического ведомства, МУС "потерял свою беспристрастность и доверие".

Скриншот поста Сийярто

Напомним, заявление о планах Венгрии выйти из МУС прозвучало в начале апреля — перед встречей премьер-министра Виктора Орбана с главой правительства Израиля Беньямином Нетаньяху. Ранее МУС выдал ордер на его арест.

А администрация президента США Дональда Трампа прекратила ряд ключевых проектов, направленных на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.