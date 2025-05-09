Шпионы Венгрии на Закарпатье — Сийярто сделал заявление

Венгрия обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже
Венгрия выслала двух украинских послов из дипломатического ведомства в Будапеште. Их обвинили в шпионаже.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает медиа 444.hu.
Венгрия выслала двух украинских послов
"Мы выслали двух шпионов из посольства Украины в Будапеште. Решение и ноту только что передано послу Украины в МИД Венгрии", — заявил Сийярто.
Он также обвинил Украину в распространении "клеветнических действий и антивенгерской пропаганды". Таким образом он отреагировал на сообщение СБУ о задержании двух венгерских шпионов на Закарпатье.
"Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие Украине и не позволим втягивать нас, втягивать Венгрию в эту войну. Это причины клеветнических действий, начатых против Венгрии", — сказал венгерский министр.
В то же время он заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о сети венгерских шпионов. Также Сийярто намекнул, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС.
Что предшествовало
Сегодня, 9 мая стало известно, что впервые в истории СБУ разоблачила агентурную сеть Венгрии. Разведка выявляла военные базы, отслеживала настроение венгерской общины Закарпатья и докладывала об этом венгерскому военному связному офицеру.
Напомним, недавно парламент Венгрии принял выход из МУС. По словам Сийярто, этим решением страна отказывается быть частью "политизированной институции".
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