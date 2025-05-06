У Польщі заявили про спроби РФ втрутитися у вибори

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Фото: Reuters

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія намагається втрутитися у президентські вибори. Для цього росіяни, зокрема, поширюють дезінформацію всередині країни.

Про це пише Reuters у вівторок, 6 травня.

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У матеріалі йдеться, що Польща стикається з безпрецедентною спробою Росії втрутитися у президентські вибори. Наразі передвиборча кампанія вступила в завершальну стадію, а перший тур голосування відбудеться 18 травня.

За словами Гавковського, ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак та дезінформації Польщу зробила роль, як центру допомоги Україні. Наразі Варшава перебуває у стані підвищеної готовності до втручання, особливо на тлі скасування виборів у Румунії в грудні 2024 року через звинувачення у російському втручанні.

Видання пише, що Росія неодноразово заперечувала причетність до втручання в іноземні вибори і критикувала рішення про скасування виборів у Румунії. Однак польський міністр розповів, що наразі в Польщі стикаються з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії.

"Це робиться шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру з метою паралізувати нормальне функціонування держави", — уточнив Гавковський.

Він додав, що об'єктами для атак стали компанії з водопостачання та водовідведення, теплоелектростанції та органи державного управління. У порівнянні з минулим роком рівень російської активності щодо кібератак зріс у понад два рази.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку подав у відставку через вибори.

А кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц не набрав достатню кількість голосів під час першого туру.