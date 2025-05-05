Прем'єр Румунії подав у відставку через вибори

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Фото: Facebook/Marcel Ciolacu

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку у понеділок, 5 травня, оголосив про відставку з посади. Його заява пролунала після засідання коаліції, на якому обговорювали результати виборів президента.

Про це пише Digi24.

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Відставка Чолаку

Чолаку нагадав, що у грудні 2024 року була сформована урядова коаліція, що мала дві мети: забезпечити стабільний уряд і висунути кандидата, який виграє президентські вибори в Румунії. На його думку, одна з них "підвела".

"Ми бачили, як румуни проголосували вчора, це означає, що правляча коаліція не має легітимності. Я запропонував своїм колегам вийти з правлячої коаліції, що неявно веде до моєї відставки з посади прем'єр-міністра, що я і зроблю після зустрічі з вами", — сказав він.

Чолаку також оголосив, що не буде офіційно підтримувати жодного кандидата у другому турі виборів.

За його словами, питання щодо терміну повноважень нинішнього керівництва Соціал-демократичної партії буде обговорюватися після президентських виборів 18 травня.

Нагадаємо, вчора у Румунії відбувся перший тур повторних виборів президента.

Згодом стало відомо, що вперед вирвався ультраправий політик і критик України Джордже Сіміон, який набрав 40,92% голосів.