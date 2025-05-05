Премьер Румынии подал в отставку из-за выборов

Премьер Румынии подал в отставку и назвал причину
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в понедельник, 5 мая, объявил об отставке с должности. Его заявление прозвучало после заседания коалиции, на котором обсуждали результаты выборов президента.
Об этом пишет Digi24.
Отставка Чолаку
Чолаку напомнил, что в декабре 2024 года была сформирована правительственная коалиция с двумя целями: обеспечить стабильное правительство и выдвинуть кандидата, который выиграет президентские выборы в Румынии. По его мнению, одна из двух целей "подвела".
"Мы видели, как румыны проголосовали вчера, это означает, что правящая коалиция не имеет легитимности. Я предложил своим коллегам выйти из правящей коалиции, что неявно ведет к моей отставке с должности премьер-министра, что я и сделаю после встречи с вами", — сказал он.
Чолаку также объявил, что не будет официально поддерживать ни одного кандидата во втором туре выборов.
По его словам, вопрос о сроке полномочий нынешнего руководства Социал-демократической партии будет обсуждаться после президентских выборов 18 мая.
Напомним, вчера в Румынии состоялся первый тур повторных выборов президента.
Впоследствии стало известно, что вперед вырвался ультраправый политик и критик Украины Джордже Симион, который набрал 40,92% голосов.
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