Вибори в Румунії 4 травня — Сіміон і Дан вийшли до другого туру

Жінка голосує на виборах. Ілюстративне фото: cepa.org

У неділю, 4 травня, у Румунії відбувся перший тур повторних президентських виборів. У ніч на 5 травня вже підраховано практично всі голоси і тепер відомо, хто потрапить до другого туру.

Про це свідчать дані на офіційному порталі Центрального виборчого бюро Румунії.

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Хто потрапить до другого туру виборів президента Румунії

Станом на 03:30 підраховано 99,92% бюлетенів. З великим відривом уперед вирвався ультраправий політик і критик України Джордже Сіміон, набравши 40,92% голосів.

Друге місце посів мер Бухареста Нікушор Дан із результатом 20,98%. Третє місце отримав Крін Антонеску, набравши 20,11%. Детальніше про результати всіх кандидатів можна подивитися нижче.

Офіційний підрахунок голосів на виборах президента в Румунії: скріншот

Незважаючи на трійку лідерів, до другого туру президентських виборів вийдуть двоє, а саме - Джордже Сіміон і Нікушор Дан.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ультраправий кандидат набрав більше голосів, ніж прогнозувалося. Згідно з екзитполами, у Сіміона мало бути 36,2%.

Детальніше про те, що відомо про Джорджа Сіміона — читайте за цим посиланням.