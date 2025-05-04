Выборы в Румынии 4 мая - лидирует пророссийский кандидат Джордж Симион

Женщина голосует на выборах. Иллюстративное фото: cepa.org

В воскресенье, 4 мая, в Румынии открылись участки для проведения повторных президентских выборов. Новое голосование происходит через несколько месяцев после того, как предыдущие выборы были аннулированы Конституционным судом из-за подозрений во вмешательстве со стороны России.

Об этом пишет Aljazeera.

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Участки открылись в 7:00 по местному времени и будут работать до 21:00. Результаты экзит-полов ожидаются вскоре после завершения голосования.

По данным опросов, в первом туре лидирует ультраправый политик Джордж Симион, который сейчас имеет около 30% поддержки. Однако этого недостаточно, чтобы избежать второго тура, запланированного на 18 мая.

Что известно о Джордже Симионе

Симион известен своими антинатовскими заявлениями, критикой Европейского Союза и является противником военной помощи Украине. Он также открыто поддерживает движение президента США Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Его главными оппонентами считаются два центриста — 65-летний Крин Антонеску, бывший сенатор, которого поддерживают три проевропейские партии действующей власти, и 55-летний мэр Бухареста Никушор Дан, который баллотируется как независимый кандидат с акцентом на борьбе с коррупцией. Оба поддерживают членство Румынии в ЕС и НАТО, а также выступают за помощь Украине.

Джордж Симион. Фото: romaniatv.net

Что предшествовало

Предыдущие результаты выборов, которые состоялись в ноябре 2024 года, были отменены из-за многочисленных жалоб о нарушениях и российского влияния. Тогда победил известный критик НАТО Калин Джорджеску. Впоследствии его отстранили от участия в повторном голосовании после массированной кампании в TikTok и провокационных заявлений, вызвавших волну протестов, часть из которых переросла в насилие.

Бывший премьер-министр Виктор Понта, который сейчас исповедует консервативные националистические взгляды, пока занимает четвертое место, но аналитики не исключают, что он может неожиданно усилить свои позиции в последний момент.