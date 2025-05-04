Вибори у Румунії 4 травня — лідирує проросійський кандидат Джордж Сіміон

Жінка голосує на виборах. Ілюстративне фото: cepa.org

У неділю, 4 травня, в Румунії відкрилися дільниці для проведення повторних президентських виборів. Нове голосування відбувається через кілька місяців після того, як попередні вибори були анульовані Конституційним судом через підозри у втручанні з боку Росії.

Про це пише Aljazeera.

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Дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00. Результати екзит-полів очікуються невдовзі після завершення голосування.

За даними опитувань, у першому турі лідирує ультраправий політик Джордж Сіміон, який наразі має близько 30% підтримки. Однак цього недостатньо, щоб уникнути другого туру, запланованого на 18 травня.

Що відомо про Джорджа Сіміона

Сіміон відомий своїми антинатівськими заявами, критикою Європейського Союзу та є противником військової допомоги Україні. Він також відкрито підтримує рух президента США Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Його головними опонентами вважаються два центристи — 65-річний Крін Антонеску, колишній сенатор, якого підтримують три проєвропейські партії чинної влади, та 55-річний мер Бухареста Нікушор Дан, який балотується як незалежний кандидат із акцентом на боротьбі з корупцією. Обидва підтримують членство Румунії в ЄС і НАТО, а також виступають за допомогу Україні.

Джордж Сіміон. Фото: romaniatv.net

Що передувало

Попередні результати виборів, які відбулися у листопаді 2024 року, були скасовані через численні скарги щодо порушень і російського впливу. Тоді переміг відомий критик НАТО Калін Джорджеску. Згодом його відсторонили від участі в повторному голосуванні після масованої кампанії в TikTok та провокативних заяв, що викликали хвилю протестів, частина з яких переросла у насильство.

Колишній прем’єр-міністр Віктор Понта, який нині сповідує консервативні націоналістичні погляди, наразі посідає четверте місце, але аналітики не виключають, що він може несподівано посилити свої позиції в останній момент.