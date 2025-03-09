У Румунії не зареєстрували Келіна Джорджеску для участі в президентських виборах

Румунський політик Келін Джорджеску. Фото: AP

У Румунії не зареєстрували скандального й ультраправого політика із проросійськими поглядами Келіна Джорджеску для участі в президентських виборах у травні. Зокрема, на політика було надіслано понад тисячу скарг.

Про це повідомив сайт Bloomberg у неділю, 9 березня.

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Зазначається, що представник Бухарестського виборчого бюро поінформував, що кандидатуру Джорджеску визнано недійсною. Водночас бюро отримало більш ніж 1000 скарг на політика, здебільшого пов'язаних із його антидемократичними та екстремістськими позиціями. При цьому рішення все ще може бути оскаржене в Конституційному суді.

Як зазначає Bloomberg, рішення виключити Джорджеску з президентських перегонів 4 травня, ймовірно, посилить антисистемні настрої в Румунії та піде на користь крайнім правим.

Результати опитування продемонстрували, що якби Джорджеску балотувався, то він би набрав 40-45% голосів у першому турі, що дало б йому реальний шанс стати президентом Румунії.

Як пояснює Bloomberg, його відсторонення може також збільшити шанси на перемогу на виборах основного, проєвропейського кандидата, але це також може нашкодити відносинам зі США.

Нещодавно Bloomberg писало, що американські чиновники закликали Бухарест дозволити Джорджеску балотуватися.

"Усі стежать за Румунією і за тим, як діє корумпована система", - заявив у п'ятницю політик, зазначивши, що його ім'я не може опинитися у списку кандидатів на виборах.

Наразі невідомо, чи підтримає він кого-небудь з інших кандидатів.

Що відомо про погляди Джорджеску

У Bloomberg нагадали, що після того, як Джорджеску переміг у першому турі президентських виборів минулого року, суд анулював результати голосування, пославшись на підозри у втручанні Росії в його кампанію.

Варто зазначити, що Келін Джорджеску відомий своїми проросійськими поглядами. Він відкрито заперечує право України на існування та виступає за так звані "великі румунські території".

Раніше ми повідомляли, що Келін Джорджеску обіцяє у разі перемоги припинити експорт зерна з України через Румунію. Також він виступає проти військової допомоги Києву у протистоянні російській агресії.

Додамо, що наприкінці лютого в Румунії відбувся багатогодинний допит проросійського політика та екскандидата в президенти Келіна Джорджеску. У прокуратурі він провів п’ять годин, після чого залишив будівлю без затримання чи арешту.