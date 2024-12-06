Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів

Вибори в Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

У Румунії Конституційний суд анулював перший тур президентських виборів. Таким чином, весь виборчий процес відновиться в повному обсязі.

Про це повідомляє Digi24 у п'ятницю, 6 грудня.

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На засіданні Конституційний суд країни одноголосно ухвалив рішення:

скасувати весь виборчий процес з виборів президента Румунії, проведений на підставі постанови уряду;

виборчий процес буде відновлено в повному обсязі, уряд встановить нову дату виборів президента Румунії, а також нову календарну програму для здійснення необхідних дій для проведення виборів в 2024 році.

Це рішення є остаточним і загальнообов’язковим.

Судді Конституційного суду ухвалили рішення після термінової консультації, оскільки отримали багато нових запитів про скасування президентських виборів. Вони базувалися на розсекречених документах Вищої ради оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом іноземних маніпуляцій.

Нагадаємо, кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску обіцяє припинити експорт зерна з України через Румунію у разі перемоги.

Раніше очільник соціал-демократичної партії Румунії та прем'єр-міністр Марчел Чолаку подав у відставку з посади лідера партії після того, як не потрапив до другого туру президентських виборів.