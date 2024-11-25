Президентські вибори в Румунії — лідирує проросійський кандидат

Вибори у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

У Румунії триває підрахунок голосів на президентських виборах. Відомо, що лідирує ультранаціоналістичний, проросійський кандидат Келін Георгеску, а на другому місці — голова провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" Єлена Ласконі.

Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії Румунії.

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Громадяни Румунії 24 листопада взяли участь у першому турі президентських виборів. Неочікувано лідирує Георгеску, який отримав 22,95% голосів, всупереч попереднім прогнозам.

Напередодні виборів соцопитування прогнозували лідерство прем'єр-міністра Марчела Чолаку та голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміона. Очікувалося, що саме ці кандидати змагатимуться за президентську посаду у другому турі.

На другому місці наразі Єлена Ласконі, яка є прозахідною та проукраїнською лібералкою. Вона набрала 19,17 %. Водночас Марчела Чолаку набирає 19,15 %, а Джордже Сіміона — 13,87 %.

Відомо, що Георгеску не має чіткої передвиборчої програми. Його маніфест характеризується як популістський і розмитий, з позиціями, які "виходять за рамки нормального дискурсу". Раніше він заявляв, що НАТО не буде захищати жодного зі своїх членів, якщо вони зазнають нападу з боку Росії.

Нагадаємо, кандидатом на посаду президента Польщі від правлячої Громадянської коаліції став мер Варшави Рафал Тшасковський.

Також політтехнолог Олег Постернак заявив, що в Україні політичні команди вже починають підготовку до можливих виборів, зокрема на місцевому рівні.