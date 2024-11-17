В Україні різні команди вже готуються до виборів

Жінка на виборчій дільниці. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій

В Україні ще триває воєнний стан та продовжується повномасштабна війна, однак команди вже готуються до потенційних виборів. Зокрема, на місцевому рівні.

Про це в ефірі "Київ24" заявив політтехнолог Олег Постернак.

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"Скуповуються рекламні площі на бігбордах, дійсно йде активізація через газетні розсилки, формуються команди, які підсвічують діяльність того чи іншого мера, керівника ОВА. Набиваються телеграм-канали. Це існує", — розповів Пастернак.

Він пояснив, що скоріше за все ситуація полягає в наступному. Зокрема, всі розуміють, що вибори так чи інакше відбудуться, але ніхто не знає, коли саме. Однак у випадку початку мирних переговорів та якогось припинення воєнного стану, всі хотіли б наперед бути готовими.

Експерт додав, що українці нині намагаються шукати нових лідерів.

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна зробити все, аби війна закінчилась у 2025 році. Зробити це треба дипломатичним шляхом.

Також ми повідомляли, що у Варшаві наступного тижня відбудуться "найважливіші переговори про війну в Україні". Вони пройдуть у форматі "Веймарського трикутника+".