В Україні різні команди вже готуються до виборів

В Україні готуються до виборів під час воєнного стану
В Україні ще триває воєнний стан та продовжується повномасштабна війна, однак команди вже готуються до потенційних виборів. Зокрема, на місцевому рівні.
Про це в ефірі "Київ24" заявив політтехнолог Олег Постернак.
Що сказав експерт
"Скуповуються рекламні площі на бігбордах, дійсно йде активізація через газетні розсилки, формуються команди, які підсвічують діяльність того чи іншого мера, керівника ОВА. Набиваються телеграм-канали. Це існує", — розповів Пастернак.
Він пояснив, що скоріше за все ситуація полягає в наступному. Зокрема, всі розуміють, що вибори так чи інакше відбудуться, але ніхто не знає, коли саме. Однак у випадку початку мирних переговорів та якогось припинення воєнного стану, всі хотіли б наперед бути готовими.
Експерт додав, що українці нині намагаються шукати нових лідерів.
Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна зробити все, аби війна закінчилась у 2025 році. Зробити це треба дипломатичним шляхом.
Також ми повідомляли, що у Варшаві наступного тижня відбудуться "найважливіші переговори про війну в Україні". Вони пройдуть у форматі "Веймарського трикутника+".
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