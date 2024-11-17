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В Украине готовятся к выборам во время военного положения

17 ноября 2024 02:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
В Украине разные команды уже готовятся к выборам
Женщина на избирательном участке. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается военное положение и полномасштабная война, однако команды уже готовятся к потенциальным выборам. В частности, на местном уровне.

Об этом в эфире "Киев24" заявил политтехнолог Олег Постернак.

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"Скупаются рекламные площади на бигбордах, действительно идет активизация через газетные рассылки, формируются команды, подсвечивающие деятельность того или иного мэра, руководителя ОВА. Набиваются телеграмм-каналы. Это существует", — рассказал Пастернак.

Он объяснил, что, скорее всего, ситуация заключается в следующем. В частности, все понимают, что выборы так или иначе состоятся, но никто не знает когда именно. Однако в случае начала мирных переговоров и какого-то прекращения военного положения, все хотели бы быть готовыми.

Эксперт добавил, что украинцы сейчас пытаются искать новых лидеров.

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна сделать все, чтобы война закончилась в 2025 году. Сделать это нужно по дипломатическому пути.

Также мы сообщали, что в Варшаве на следующей неделе состоятся "важнейшие переговоры о войне в Украине". Они пройдут в формате "Веймарского треугольника+".

выборы Украина голосование президент война в Украине

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