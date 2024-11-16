У Варщаві пройдуть важливі переговори по війні в Україні

Зустріч у форматі Веймарського трикутника. Фото ілюстративне: PAP

У Варшаві наступного тижня відбудуться "найважливіші переговори про війну в Україні". Вони пройдуть у форматі "Веймарського трикутника+".

Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у суботу, 16 листопада.

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Зустріч відбудеться у форматі "Веймарського трикутника+". При цьому Сікорський зазначив, що очікує прибуття представників й інших європейських країн на зустріч, окрім тих, хто входить до "трикутника", а саме Німеччини, Польщі та Франції.

Також запрошені голова МЗС України Андрій Сибіга та новий верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Що таке Веймарський трикутник

Веймарський трикутник — це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, засноване у 1991 році. Цей союз названий на честь німецького міста Веймар, де відбулася перша зустріч міністрів трьох держав.

Метою групи було просування Польщі на шляху до вступу до Європейського Союзу й НАТО.

Проте об'єднання продовжує існувати й після входження Польщі до НАТО і ЄС та є однією з ініціатив з вироблення ідей ЄС.

Також функціонує спільна військова група трьох держав, чисельністю 1700 осіб, яка за потреби може бути задіяною впродовж 5—10 днів.

Символ Веймарського трикутника. Фото: UNN

Раніше ми писали, що міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "українці мають коротку пам'ять", адже забули про допомогу, яку надала країна на початку війни.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні літаки МіГ, але є одна важлива умова.