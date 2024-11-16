Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Варшаві готуються найважливіші переговори щодо війни в Україні arrow

У Варшаві готуються найважливіші переговори щодо війни в Україні

16 листопада 2024 13:12
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Варщаві пройдуть важливі переговори по війні в Україні
Зустріч у форматі Веймарського трикутника. Фото ілюстративне: PAP
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Варшаві наступного тижня відбудуться "найважливіші переговори про війну в Україні". Вони пройдуть у форматі "Веймарського трикутника+".

Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у суботу, 16 листопада.

Читайте також:

Переговори про війну в Україні

Зустріч відбудеться у форматі "Веймарського трикутника+". При цьому Сікорський зазначив,  що очікує прибуття представників й інших європейських країн на зустріч, окрім тих, хто входить до "трикутника", а саме Німеччини, Польщі та Франції.

Також запрошені голова МЗС України Андрій Сибіга та новий верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Що таке Веймарський трикутник

Веймарський трикутник — це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, засноване у 1991 році. Цей союз названий на честь німецького міста Веймар, де відбулася перша зустріч міністрів трьох держав.

Метою групи було просування Польщі на шляху до вступу до Європейського Союзу й НАТО.

Проте об'єднання продовжує існувати й після входження Польщі до НАТО і ЄС та є однією з ініціатив з вироблення ідей ЄС.

Також функціонує спільна військова група трьох держав, чисельністю 1700 осіб, яка за потреби може бути задіяною впродовж 5—10 днів.

Веймарський трикутник
Символ Веймарського трикутника. Фото: UNN

Раніше ми писали, що міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "українці мають коротку пам'ять", адже забули про допомогу, яку надала країна на початку війни.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні літаки МіГ, але є одна важлива умова. 

Польща Франція Німеччина переговори війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:54 Зеленський пояснив, чому військові йдуть у СЗЧ

13:50 На Одещині на митниці виявили косметологічний контрабандний товар

13:48 У Львові виправдали доктора "Пі" — хто він такий і за що судили

13:45 У Чорнобилі жаби пристосувалися до впливу радіації

13:27 Верховний Суд покарав ексберкутівця з Харкова за катування людей

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

13:26 Українці можуть придбати житло в Німеччині — як взяти іпотеку

13:16 Ветеран війни з Одеси розповів про мізерні компенсації військовим

13:13 Трамп подав до суду на ряд провідних американських видань, — ЗМІ

13:12 У Варшаві готуються найважливіші переговори щодо війни в Україні

13:00 Деякі українці можуть отримати чималі виплати — хто має право

13:54 Зеленський пояснив, чому військові йдуть у СЗЧ

13:50 На Одещині на митниці виявили косметологічний контрабандний товар

13:48 У Львові виправдали доктора "Пі" — хто він такий і за що судили

13:45 У Чорнобилі жаби пристосувалися до впливу радіації

13:27 Верховний Суд покарав ексберкутівця з Харкова за катування людей

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

13:26 Українці можуть придбати житло в Німеччині — як взяти іпотеку

13:16 Ветеран війни з Одеси розповів про мізерні компенсації військовим

13:13 Трамп подав до суду на ряд провідних американських видань, — ЗМІ

13:12 У Варшаві готуються найважливіші переговори щодо війни в Україні

13:00 Деякі українці можуть отримати чималі виплати — хто має право

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку