В Варщаве пройдут важные переговоры по войне в Украине

Встреча в формате Веймарского треугольника. Фото иллюстративное: PAP

В Варшаве на следующей неделе состоятся "важнейшие переговоры о войне в Украине". Они пройдут в формате "Веймарского треугольника+".

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в субботу, 16 ноября.

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Встреча состоится в формате "Веймарского треугольника+". При этом Сикорский отметил, что ожидает прибытия представителей и других европейских стран встречи, кроме входящих в "треугольник", а именно Германии, Польши и Франции.

Также приглашены глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Что такое Веймарский треугольник

Веймарский треугольник — это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, основанное в 1991 году. Этот союз назван в честь немецкого города Веймара, где состоялась первая встреча министров трех государств.

Целью группы было продвижение Польши на пути вступления в Европейский Союз и НАТО.

Однако объединение продолжает существовать и после вхождения Польши в НАТО и ЕС и является одной из инициатив по выработке идей ЕС.

Также функционирует общая военная группа трех государств, численностью 1700 человек, которая при необходимости может быть задействована в течение 5—10 дней.

Веймарский треугольник символ. Фото: UNN

Ранее мы писали, что министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "украинцы имеют короткую память", ведь забыли о помощи, которую оказала страна в начале войны.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине самолеты МиГ, но есть одно важное условие.