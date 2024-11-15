Допомога від Польщі — українців звинуватили у короткій пам'яті

Міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: X / Władysław Kosiniak-Kamysz

Міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "українці мають коротку пам'ять", адже забули про допомогу, яку надала країна на початку війни. Зокрема, він звинуватив у цьому Президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав в ефірі телепрограми "Крапка над і", цитує TVN24.

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Владислав Косіняк-Камиш розповів, що 14 листопада він зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. За його словами, під час розмови він сказав голові Альянсу, "як багато Польща зробила та передала Україні". Міністр наголосив на цьому через слова Зеленського, що "Польща робить не все, що може".

"В словах Зеленського прозвучала нота, що Польща не робить всього, що може. Однак в українців пам’ять коротка, адже Польща впродовж перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу", — наголосив Косіняк-Камиш.

Крім того, він додав, що його країна і надалі "робить все можливе для України", але є "межа", яку він "ніколи не переступить" — це стосується безпеки Польщі.

"Для мене є межа, яку я ніколи не перейду: якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні літаки МіГ, але є одна важлива умова.

Зазначимо, наприкінці жовтня Зеленський заявив, що Україна хотіла отримати літаки МіГ від Польщі, але там відмовили.

Згодом на цю заяву відреагував очільник МЗС країни Радослав Сікорський. На його думку, Польща зробила більше для України, аніж інші держави.