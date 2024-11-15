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Польша обвинила Украину "в короткой памяти" — о чем идет речь

15 ноября 2024 10:15
Карина Приходько - Редактор
Помощь от Польши — украинцев обвинили в короткой памяти
Министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш. Фото: X / Wladysław Kosiniak-Kamysz
Карина Приходько - Редактор

Министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что "украинцы имеют короткую память", ведь забыли о помощи, оказанной страной, в начале войны. В частности, он обвинил в этом Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказал в эфире телепрограммы "Точка над и", цитирует TVN24.

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Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что 14 ноября он встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. По его словам, во время разговора он сказал главе Альянса "как много Польша сделала и передала Украине". Министр подчеркнул это через слова Зеленского, что "Польша делает не все, что может".

"В словах Зеленского прозвучала нота, что Польша не делает всего, что может. Однако у украинцев память коротка, ведь Польша в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь", — подчеркнул Косиняк-Камиш.

Кроме того, он добавил, что его страна и дальше "делает все возможное для Украины", но есть "граница", которую он "никогда не переступит": это касается безопасности Польши.

"Для меня есть предел, который я никогда не перейду: если передача какого-либо оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", — подчеркнул министр.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине самолеты МиГ, но есть одно важное условие.

Отметим, что в конце октября Зеленский заявил, что Украина хотела получить самолеты МиГ от Польши, но там отказали.

Впоследствии на это заявление отреагировал глава МИД страны Радослав Сикорский. По его мнению, Польша сделала больше для Украины, чем другие государства.

Польша украинцы военная помощь гуманитарная помощь война в Украине

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