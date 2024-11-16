Війна в Україні — президент Зеленський спрогнозував завершення

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна повинна зробити все, аби війна закінчилась у 2025 році. Зробити це мають дипломатичним шляхом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Українському радіо у суботу, 16 листопада.

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За словами президента України, наразі росіяни просуваються, але з величезними втратами. Він зауважив, що на деяких напрямках вже видно, як уповільнилось це просування.

"У них втрат 1,5-2 тисячі в день поранених і вбитих. Це страшні втрати. Вони не можуть постійно просуватись з такими втратами", — сказав Зеленський.

Він додав, що багато людей запитують про закінчення війни, наступ України та розгром російських військ. Однак, за словами Зеленського війна в Україні — це "не серіал".

"Для того, щоб їх зупинити, підійдуть зараз резерви, укомплектовані бригади, які так довго ми чекаємо, укомплектовані технікою, стануть. Просування закінчиться", — сказав Зеленський".

Президент наголосив, що на деяких напрямках просування вже немає. Однак, за його словами, українці повинні розуміти, що Росія — сильний ворог.

"Ми повинні розуміти, що хочуть росіяни. Ви ж воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, в якої багато техніки, якій все одно скільки людей загине. Ось що відбувається. А з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась. Дипломатичними шляхами", — наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що Україна мобілізувала 500 тисяч людей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського очільника Володимира Путіна. Він зауважив, що це "скринька Пандори".