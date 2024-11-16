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Зеленский спрогнозировал, как Украина планирует завершить войну

16 ноября 2024 14:03
Ольга Антоновская - редактор
Война в Украине — президент Зеленский спрогнозировал завершение
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Ольга Антоновская - редактор

Украина должна сделать все, чтобы война закончилась в 2025 году. Осуществить это должны дипломатическим путем.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Украинскому радио в субботу, 16 ноября.

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По словам президента Украины, сейчас россияне продвигаются, но с огромными потерями. Он отметил, что в некоторых направлениях уже видно, как замедлилось это продвижение.

"У них потерь 1,5-2 тысячи в день раненых и убитых. Это страшные потери. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями", — сказал Зеленский.

Он добавил, что многие спрашивают об окончании войны, наступлении Украины и разгроме российских войск. Однако, по словам Зеленского, война в Украине — это "не сериал".

"Для того чтобы их остановить, подойдут сейчас резервы, укомплектованные бригады, которые так долго мы ждем, укомплектованные техникой, станут. Продвижение закончится", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что по некоторым направлениям продвижения уже нет. Однако, по его словам, украинцы должны понимать, что Россия сильный враг.

"Мы должны понимать, что хотят россияне. Вы же сражаетесь с государством, которое не ценит своих людей, в котором много техники, которой все равно сколько людей погибнет. Вот что происходит. А с нашей стороны, мы должны сделать все, чтобы в следующем году эта война закончилась.

Напомним, Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина мобилизовала 500 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому главе Владимиру Путину. Он отметил, что это "ящик Пандоры".

Владимир Зеленский переговоры президент война в Украине війна

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